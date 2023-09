Foto via Team Verkeer Politie Noord-Nederland

Een 35-jarige Stadjer is woensdag aangehouden tijdens een controle op het rijden onder invloed van drugs. Cannabis bleek niet het enige verbodene wat de man bij zich had.

Agenten deden een drugstest bij de Stadjer, waardoor duidelijk werd dat de man THC in zijn bloed had. Naast een hoeveelheid cannabis bleek de man ook een boksbeugel voorhanden te hebben in het voertuig waar hij in reed.

De bestuurder is aangehouden en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de misdrijven.