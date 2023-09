Be Quick 1887 verdediger Marshelon Pourier in nationale selectie Bonaire

Foto Andor Heij. Marshelon Pourier

Be Quick 1887 heeft een heuse international binnen de gelederen. Marshelon Pourier van de Groninger vierde divisionist is geselecteerd voor het nationaal elftal van Bonaire.

Het is voor het eerst dat de 20-jarige vleugelverdediger een oproep heeft gekregen om voor Bonaire uit te komen. “Het is natuurlijk heel mooi om dit mee te maken in mijn carrière”, aldus Pourier. “Dit speelde al een paar weken. Ik werd vorige week gebeld door de bondscoach dat ik mee mag doen in de interland tegen het Franse deel van Sint Maarten”.

Zijn vader Marshall Pourier, die assistent-trainer is bij eersteklasser Oranje Nassau, speelde ook een rol. “Mijn vader komt uit Bonaire en zo is het contact gelegd. Er zijn toen een paar mensen komen kijken of ik wel goed genoeg was om geselecteerd te worden”.

Niveau

Pourier bleek goed genoeg en is benieuwd naar het niveau van Bonaire: “Dat moet ik allemaal nog aan zien. Het is natuurlijk de eerste keer voor mij. Ik heb wel een paar wedstrijden gezien. Het is een prima niveau, maar ik weet nog niet hoe het is om het ook echt mee te maken”.

Bonaire is geen lid van de wereldvoetbalbond FIFA, omdat het eiland officieel een Nederlandse gemeente is. Maar Bonaire is wel aangesloten bij de Concacaf, de voetbalbond voor Noord en Midden Amerika en de Cariben.

Bonaire speelt voor de Nations League, die door de Concacaf georganiseerd wordt. “We zitten in poule D met het Franse deel van Sint Maarten en Anguilla”, vertelt Pourier. “Als we de poulefase halen komen we in de knock-out fase en krijgen we betere tegenstanders zoals misschien Curaçao”. Volgende week maandag om 21.30 uur Nederlandse tijd speelt Bonaire de eerste wedstrijd thuis tegen Sint Maarten.

Kans pakken

Zijn club Be Quick 1887 moet het daarom even zonder Pourier doen: “Ik mis de wedstrijd tegen VVOG uit Harderwijk”, zegt Pourier. “Maar onze trainer Paul Matthijs zei dat het voor mij een mooie uitdaging is en dat ik die kans moet pakken. Dat vond ik fijn om te horen”.