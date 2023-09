Be Quick 1887 ruim ten onder tegen VVOG

Foto Andor Heij. Be Quick sticht gevaar voor het doel van Longa'30

Be Quick 1887 is zaterdag in de vierde divisie D tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. In Harderwijk was het uit de derde divisie gedegradeerde VVOG met 4-0 een maat te groot.

De Groningers konden het in de eerste helft lange tijd bijbenen. Maar in de 39ste minuut kreeg de Be Quick defensie een bal niet weg en maakte Max Leeflang er 1-0 van. Een foute terugspeelbal werd drie minuten later door Joshua Patrick opgepakt en verzilverd: 2-0.

Patrick bleek ook na de pauze een plaaggeest voor Be Quick, want hij scoorde in de 72ste en 75ste minuut en zorgde voor de 4-0 eindstand.

Be Quick staat in de subtop met zes punten uit drie wedstrijden. Volgende week zondag speelt Be Quick thuis tegen TVC’28 uit Tubbergen.