Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 verloor zaterdagmiddag in Vriezenveen met 2-1 van DETO. Het was de vierde nederlaag op rij voor de Groningers.

Kai Wesselink en Ferdi ter Avest zorgden voor een 2-0 voorsprong voor DETO bij de rust. Een kwartier voor het einde tikte Hugo Stoker na een corner de 2-1 binnen. Verder dan dat kwam Be Quick niet.

Be Quick zakte naar de dertiende plaats in de vierde divisie D met 6 punten uit 6 wedstrijden. Volgende week zaterdag speelt Be Quick thuis tegen Berkum uit Zwolle.