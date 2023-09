Be Quick 1887 in blessuretijd onderuit tegen AZSV

Foto Andor Heij. Druk van AZSV op het Be Quick doel.

Be Quick 1887 leek zaterdag thuis een punt in handen te hebben, maar in blessuretijd ging AZSV uit het Gelderse Aalten alsnog met de winst aan de haal: 1-0.

Dat er maar één doelpunt viel was opvallend, want zowel de Groningers als de Achterhoekers grossierden in het creëren van kansen. De eerste kansen waren voor AZSV, maar de beste voor Be Quick toen Jesper de Backer van dichtbij voorlangs schoot. Be Quick doelman Stein Barkhuis moest vol aan de bak op een afstandsschot van Quinn Vervelde. Ook de grootste kans voor AZSV, via Roel Gebbinck, werd door Barkhuis verijdeld.

Paal

Vlak na de pauze verzuimde De Backer een bal binnen te glijden en Be Quick op voorsprong te zetten. Robbin van Kooten raakte na 73 minuten met een geplaatste bal de Gelderse paal. Van Kooten wist later in de wedstrijd een voorzet van Marshellon Pourier er ook niet in te krijgen.

Maar AZSV liet ook van zich horen. Een inzet vloog via de Be Quick defensie op de paal en invaller Tren Willie schoot voor open doel van een meter of vijf over.

Willie zou in blessuretijd toch de matchwinnaar worden. Be Quick verdedigde niet goed uit en Willie werd vrij voor Barkhuis gezet en faalde dit keer niet: 1-0.

Geil

“Het kon beide kanten op”, aldus Be Quick-trainer Paul Matthijs. “Het is zuur dat we met lege handen staan, want ik denk dat we wel een puntje hadden verdiend”. Matthijs vond dat het voorin wat overtuigender moet: “We waren niet scherp genoeg in de afronding. Je moet geil zijn voor de goal zoals we dat vroeger noemden”.

“We moeten een rustige en slimme manier van spelen zien te vinden”, vervolgde Matthijs. “Want de huidige manier van spelen kost veel energie en daardoor werden de ruimtes aan het einde van de wedstrijd steeds groter”.

Be Quick staat tiende in de vierde divisie D met 6 punten uit 5 wedstrijden. Volgende week speelt Be Quick uit tegen DETO uit Vriezenveen.