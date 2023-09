Automobilist knalt tegen boom in Beijum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond in de wijk Beijum is een personenauto tegen een boom geknald. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.20 uur op de Amkemaheerd, ter hoogte van de kruising met de Beijumerweg. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk, waar geen andere voertuigen bij betrokken zijn”, vertelt Ten Cate. “Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder met zijn voertuig tegen een boom geknald. De auto heeft daarbij forse schade opgelopen.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Al snel was duidelijk dat niemand gewond is geraakt. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak.”