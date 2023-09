Foto: 112 Groningen

Op de Peizerweg heeft vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Het ongeluk leek relatief tam, maar de fietser voelde zich na het ongeluk toch niet helemaal goed. De fietser wilde zelf naar de huisarts gaan, maar inzittenden van de auto belden uit voorzorg toch met het alarmnummer.

Daarom kwam er alsnog een ambulance naar de plek van het ongeluk om de fietser na te kijken. Of de fietser meegenomen is naar een ziekenhuis is niet bekend.