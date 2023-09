Ateliers in Groningen maken zich zorgen over toekomst: “We mogen wel wat trotser zijn”

In de binnenstad vindt zondag een Open Ateliersroute plaats. Ruim veertig ateliers doen mee. Behalve de deuren openen wordt de dag ook aangegrepen om de zorgen uit te spreken.

“Onze oproep aan de gemeente is om een serieus atelierbeleid te maken”, vertelt Wilma Vissers, die namens de Kunstenbond spreekt. “De gemeente heeft grote interesse om een broedplaatsenbeleid op te zetten. Daarbij richt men zich op jonge, net, afgestudeerde kunstenaars, waarbij men maximaal vijf jaar gebruik mag maken van een ruimte. Die insteek is heel prettig voor startende kunstenaars. Maar het opzetten van tijdelijke plekken voor jonge kunstenaars is niet zinvol als deze kunstenaars na vijf jaren niet door kunnen stromen, en tijdelijke plekken weer verdwijnen. Je zult ook beleid voor daarna moeten maken, vastigheid bieden, een toekomstperspectief creëren.”

“Jammer dat er weinig aandacht voor is”

Het moet Vissers ook van het hart dat broedplaatsen en ateliers hele verschillende dingen zijn. “Een broedplaats is een gebouw waar ondernemers, bedrijfjes en artiesten furore kunnen maken. En dat dit er is, dat is heel belangrijk. Een atelier daarentegen is een eigen ruimte waar een kunstenaar werkt. In Groningen gebeuren al hele mooie dingen, waarbij er ook internationaal wordt samengewerkt. De afgelopen decennia is er al veel opgebouwd. Het is alleen jammer dat er weinig aandacht voor is.”

Tussen wal en schip

Vissers vindt dat de ateliers tussen wal en schip vallen. “Het komt denk ik omdat het economisch niet interessant is. Dat zie je bij de broedplaatsen heel duidelijk, dat het economisch motief heel belangrijk is. Terwijl wat wij als kunstenaars maken ook veel geld oplevert, maar zich veel meer op een internationale markt afspeelt.” Ondertussen staan de ateliers onder druk. In Groningen zijn in de vorige eeuw door de stichting Woon-Werkruimtes voor Kunstenaars, WWK, tachtig ateliers gerealiseerd in een aantal panden in de binnenstad. In 1992 is dat in overleg met de gemeente Groningen overgedragen naar woningcorporaties.

“Panden moeten behouden blijven”

Sindsdien is er niets meer bijgekomen, op de 28 koopateliers in Het Paleis na. Door de jaren heen zijn er zelfs ruimten verloren gegaan, zodat op dit moment nog maar vijftig ateliers en twaalf woonateliers beschikbaar zijn. Vergeleken met steden als Arnhem, Tilburg en Maastricht, die elk honderden ateliers hebben, is dat erg ondermaats. “Wij vinden dat de panden in deze functie voor de toekomst behouden moeten worden.”

“We mogen wel wat trotser zijn”

Zichtbaarheid speelt daarbij ook een rol: “Als de wethouder nu bij me langskomt, dan kan ik eigenlijk niets laten zien. Mijn werken zijn nu in het buitenland te zien. Volgend jaar zullen bijvoorbeeld werken van mij te zien zijn in de stad Limerick, in Ierland.” Op de vraag of er laagdrempelige expositieruimte nodig is, is Visser duidelijk: “Er zijn een aantal hele mooie ruimtes, maar het is klein en beperkt. Het zou heel mooi zijn als je in de binnenstad op een laagdrempelige manier kunst tentoon kunt stellen. Waarbij je ook kunt laten zien dat er internationaal geopereerd wordt. Dus ja, wij mogen in Groningen wel wat trotser zijn op wat we allemaal hebben en kunnen.”

De Open Atelierroute begint zondag om 11.00 en duurt tot 17.00 uur. Aan de dag doen 41 beeldend kunstenaars mee die werken vanuit vijf vaste atelierpanden. Deze panden zijn te vinden aan de Pelsterstraat 37, Haddingestraat 26, Oude Boteringestraat 63, Hofstraat 21 en Kostersgang 6.