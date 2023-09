‘Asfalt van de toekomst’ valt in de smaak bij jury overheidsinnovatie 2023

Foto: Bert Lanting voor Gemeente Groningen

‘Asfalt van de toekomst’, een nieuw type asfalt dat door de gemeente Groningen is ontwikkeld, heeft een plaats bemachtigd in de finale overheidsinnovatie 2023. Dat is vrijdag bekendgemaakt.

Er wordt gestreden om de titel ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2023’. Afgelopen zomer werden er 25 projecten geselecteerd, waarbij vrijdag de ideeën zich moesten presenteren. Een jury maakte naar aanleiding hiervan drie finalisten bekend, die op 28 november de strijd met elkaar aan zullen gaan. Dan zal ook de titel uitgereikt worden. Het project ‘asfalt van de toekomst’ is door de gemeente Groningen ontwikkeld, en houdt minder warmte vast, stoot minder CO2 uit en is veiliger voor weggebruikers.

GemGroReflection

Het asfalt, dat de naam GemGroReflection draagt, wordt geproduceerd op 130 graden in plaats van de gebruikelijke 160 graden. Dit scheelt in de uitstoot van CO2 en kost ook minder energie. “Het asfalt slijt ook minder, waardoor er minder onderhoud nodig is”, liet wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheerder eerder weten. Zwart asfalt kan in de zomer erg warm worden, wat hittestress met zich meebrengt. In het asfalt, dat onder andere is te vinden in de wijk Lewenborg, worden na verloop van tijd witte stenen zichtbaar, wat licht beter reflecteert en de hittestress een halt toeroept.

Vereniging voor OverheidsManagement

De verkiezing ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar’ is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement, VOM. Het heeft als doel om goede overheidsinnovaties een podium te bieden en in het zonnetje te zetten, kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsinnovaties, overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers.