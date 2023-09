Artsen UMCG gaan langs basisscholen om over hun werk te vertellen

Foto: Google Maps - Streetview

Artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaan de komende week langs basisscholen in de provincie om te vertellen over hun werk. Gehuld in hun doktersjas zullen zij vragen beantwoorden van kinderen en instrumenten laten zien waarmee zij dagelijks werken.

De zogenoemde “doktersdates” maken deel uit van de Week van Meer Gezonde Jaren, waarbij er aandacht wordt besteed aan gezondheid. Tijdens deze week staan er verschillende activiteiten op het programma, zoals workshops en themawandelingen. De “dokterdates” zijn hier ook een onderdeel van. 28 artsen van het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis doen mee en komen vanuit verschillende specialismes.

De artsen bezoeken met name scholen in het aardbevingsgebied, zoals in Uithuizen, Leens, Delfzijl, Winschoten, Appingedam en Slochteren.