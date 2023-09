Arriva opent zaterdag de deuren op Raildagen: “Kijken bij de machinist en vragen stellen aan stewards”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Nederlandse ov- en railsector is boeiend. Om dit te laten zien wordt op deze zaterdag de Nederlandse Raildagen gehouden. Een dag waarop vervoersbedrijf Arriva de deuren wagenwijd open zet.

Op spoor 5a op het Hoofdstation kan het publiek de WINK-trein bekijken. En men kan een kijkje nemen achter de schermen. Hoe ziet een werkdag van een machinist er uit? Wat doet een steward? In Leeuwarden kan een kijkje worden genomen in het regionale hoofdkantoor. Dit kantoor is onlangs volledig verduurzaamd. In dit gebouw kunnen bezoekers in een simulator een trein besturen, is er een photobooth, kunnen kinderen een treinspoor bouwen en laat Arriva zien wat er achter de schermen allemaal gebeurd om treinen volgens de dienstregeling te laten rijden.

Op deze dag probeert Arriva het werken in de railsector ook onder de aandacht te brengen. Zo is er in Leeuwarden een HR-adviseur aanwezig om vragen hierover te beantwoorden. De Raildagen zijn een initiatief van Railforum. Behalve bij Arriva vinden er ook bij andere vervoerders activiteiten plaats. Een overzicht vind je op deze website.

De activiteiten in Groningen beginnen om 10.30 uur en duren tot 15.30 uur.