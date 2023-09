Arriva laat deel van regionale treinen weer op diesel rijden

Foto Andor Heij

Een groot deel van de treinen van vervoersbedrijf Arriva op de Noordelijke Nevenlijnen rijdt sinds afgelopen zomer weer op diesel. Eerder dit jaar maakte het bedrijf nog bekend over te stappen op HVO, een schonere brandstof.

Arriva beschikt in het Noorden over 68 treinen. Ondanks dat het bedrijf het vervoer graag wil verduurzamen, heeft het toch een stap terug moeten doen vanwege de kosten. De biodiesel is te duur. Dit komt omdat de markt voor duurzame brandstoffen verstoord is, doordat de scheepvaartsector grote hoeveelheden alternatieve brandstoffen aan het inkopen is. Het bedrijf wil de hogere kosten niet doorberekenen aan de reizigers. Een woordvoerder laat aan Het Financieele Dagblad weten dat men deze kosten ook niet kan doorberekenen, omdat de tarieven voor het OV één keer per jaar worden aangepast op basis van de landelijke tariefindex.

Van de 68 treinen rijden er op dit moment 50 op gewone diesel. De ambitie van het bedrijf is dat er volgend jaar weer meer treinen gaan rijden op biodiesel. Of dit ook duurdere treinkaartjes met zich mee gaat brengen, is onbekend. Arriva wil in 2025 volledig CO₂-neutraal werken. Op termijn wil het bedrijf treinen volledig elektrificeren of op waterstof laten rijden.