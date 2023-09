Annemarie Heite op kieslijst NSC voor Tweede Kamerverkiezingen

Foto: Anke Buurma

Pieter Omtzigt heeft dinsdagavond in Den Haag de kieslijst van zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) bekendgemaakt. Op de lijst staan onder meer Annemarie Heite en Danielle Jansen uit Groningen.

Op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november staan 44 kandidaten. De partij wil in alle twintig kiesdistricten meedoen. Bij de laatste peiling van deze week staat de NSC op 25 zetels. de VVD staat op 27, PvdA/Groen Links op 21 en de PVV op 18 zetels.

Annemarie Heite uit Bedum staat op plek 22. Zij liep voorop in de strijd tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Momenteel werkt ze bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie in Groningen. Danielle Jansen uit Groningen staat op de 14e plek van de kieslijst. Zij is medisch socioloog, verbonden aan de RUG.

Omtzigt en zijn kandidaten werken nog druk aan een partijprogramma. Het is ook nog niet duidelijk of Omtzigt beschikbaar is als minister-president, mocht zijn partij de grootste worden.