Anneline Mook uit Stad in landelijk interim-bestuur Partij voor de Dieren

Foto via X (Twitter) Anneline Mook

De Partij voor de Dieren heeft donderdag een nieuw interim-bestuur aangesteld. Ook Groningen is vertegenwoordigd: Anneline Mook, die de Groningse fractie van de partij aanstuurt als voorzitter, is onderdeel van het tijdelijke partijbestuur.

Mook is filosofisch counselor in Stad en daarnaast voorzitter van de Groningse afdeling van de Partij voor de Dieren.

De zes tijdelijke bestuursleden nemen de taken waar, nadat het volledige partijbestuur woensdag haar biezen pakte. Dat gebeurde na veel ophef binnen de partij, omdat Esther Ouwehand niet werd aangesteld als lijsttrekker.

Daarover zegt interim-voorzitter Michiel Knol: “Het waren turbulente dagen, maar onze mooie partij is weerbaar en krachtig gebleken. Er is ons alles aan gelegen om de rust in de partij te houden, want de Partij voor de Dieren heeft een gigantische verantwoordelijkheid ten aanzien van dier, natuur, milieu en klimaat. Daar gaan we nu keihard voor werken.”