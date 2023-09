Amateurvoetbal: Zeges Gorecht, Groen Geel en Helpman

Foto Andor Heij: Gorecht - Oranje Nassau

Gorecht opende het seizoen in de tweede klasse met winst. FC Lewenborg ging onderuit. Een klasse lager pakten Groen Geel en Helpman de volle buit.

In de tweede klasse J maakte degradant Gorecht een 2-0 achterstand tegen promovendus Grijskerk goed. Via een eigen doelpunt en treffers van Michel Koopman en Tom Traas won Gorecht alsnog in Grijpskerk: 3-2.

FC Lewenborg, dat vorig seizoen kampioen werd in de derde klasse op zondag, verloor de eerste competitiewedstrijd uit met 2-1 van Kollum. Rai de Vries zette Lewenborg nog op voorsprong, maar na rust scoorden Romke Bos en Dennis Krohne voor Kollum.

Het verslag van VV Groningen – Bedum staat hier.

Derde klasse C

In de derde klasse C wil Groen Geel graag promoveren en pakte de eerste drie benodigde punten daarvoor tegen Onstwedder Boys. Het werd 1-0 in eigen huis door een doelpunt van Rik Slomp na de pauze.

Helpman (zaterdag) won in Hoogkerk met 2-0 van HFC’15. Tim van Dorp en Saviero van Zwol scoorden voor Helpman.

Degradant Be Quick 1887 (zaterdag) speelde thuis met 1-1 gelijk tegen mededegradant Veendam 1894. Bart Nanninga zette Be Quick op voorsprong. Winston de Jonge maakte de gelijkmaker.

The Knickerbockers verspeelde in de slotfase de winst tegen degradant Zuidhorn. Steijn Bloembergen opende in de uitwedstrijd de score. Jaap Jacobs maakte gelijk: 1-1.

Promovendus Mamio ging met 3-0 onderuit bij Aduard 2000. Rick Kazemier maakte alle doelpunten tegen de stad-Groningers, die het duel met tien man beëindigden vanwege een rode kaart.

Lycurgus verloor thuis met 3-2 van Loppersum. Rob Kleef en Rindert Ykema scoorden voor Lycurgus.

Lagere klassen

In 4E startte degradant Omlandia in Ten Boer overtuigend. De Heracliden werd met 5-1 verslagen. Remco Bolhuis maakte er drie en Jeremy van Coevorden twee.

In 5E leverde de rentree van Gruno tussen de standaardelftallen een punt op. Uit tegen Stadspark (zaterdag) werd het 2-2.