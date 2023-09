Amateurvoetbal: Velocitas verslaat WKE, nederlagen Stadspark en Helpman

Foto Martijn Minnema: Groninger Boys - ASVB

Promovendus Velocitas 1897 boekte in de eerste klasse J een zege. In 2I pakte Forward een punt, terwijl Helpman en Stadspark verloren. In 3B boekte Groninger Boys een moeizame zege en ging Engelbert hard onderuit.

Velocitas 1897 heeft zondagmiddag in de eerste klasse J de eerste competitiewedstrijd gewonnen. WKE ’16, dat net als Velocitas kampioen werd in de tweede klasse, werd in Emmen met 3-1 verslagen.

WKE stond bij de rust met 1-0 voor door een doelpunt van Lorenzo Hendriks, maar na de pauze maakte Velocitas via Bart Steenbergen in de 70e minuut de gelijkmaker. Velocitas was de hele wedstrijd de betere ploeg en Jesse Custers zorgde er met twee treffers in de slotfase voor dat de Groningers terecht met de drie punten naar huis gingen.

2I

In de tweede klasse I zondag speelde Forward thuis met 2-2 gelijk tegen Annen. Forward kwam via Marnix Metus op voorsprong. Nog voor de pauze maakte Jaap Jan Mulder gelijk en na de rust zette Egbert Mulder Annen op voorsprong.

Forward ging op jacht naar de gelijkmaker. De studenten waren de betere ploeg en kregen twee behoorlijke kansen Vijf minuten voor tijd kreeg Annen de bal na een corner niet weg en Tobias Buis schoot raak: 2-2.

In dezelfde klasse ging Helpman in eigen huis met 4-2 onderuit tegen Oldeholtpade. De Friezen kwam op voorsprong via Emiel de Vries, maar Jacob Lubbers maakte de gelijkmaker. Mark de Vries en Marius de Vies zorgden er voor dat Oldeholtpade op 3-1 kwam. Keano Chum tekende nog voor de 3-2. Emiel de Vries besliste met zijn tweede de wedstrijd voor Oldeholtpade.

SC Stadspark ging in en tegen Sellingen onderuit: 2-1. Ian de Vrieze zette de Drenten op een 2-0 voorsprong met twee doelpunten. Na de pauze scoorde Cedwin Tel de 2-1. Verder dan dat kwam Stadspark niet.

3B

In de derde klasse B won Groninger Boys met 1-0 van ASVB. Het was een wedstrijd met twee gezichten. Voor rust was Groninger Boys heer en meester en kwam na 32 minuten ook op 1-0.

Na de pauze was ASVB de veel betere ploeg. Groninger Boys kreeg in het laatste kwartier nog wel een aantal kansen, maar Ruben Bermudez had het vizier niet op scherp staan of had teveel tijd nodig. Op die manier gingen vier prima mogelijkheden verloren. ASVB wist de kansen ook niet in een doelpunt om te zetten en zo boekte Groninger Boys de eerste seizoenszege.

Ook in 3B ging Engelbert thuis fors onderuit tegen Noordster. Het werd 5-0 voor de ploeg uit Oude Pekela.

5C

Het gemeente Groningen onderonsje tussen Groen Geel (zondag) en Woltersum werd een ongelijke strijd. Groen Geel droogde Woltersum met maar liefst 10-0 af. Nick Klaasen scoorde drie keer.