Amateurvoetbal: Rood gekleurd duel tussen Lewenborg en VVG gestaakt

Foto Andor Heij. FC Lewenborg

In de tweede en derde klasse van het amateurvoetbal wist zaterdag geen enkele Groninger club te winnen. De wedstrijd tussen FC Lewenborg en VV Groningen werd gestaakt, nadat twee spelers van VVG rood kregen.

In de tweede klasse J werd de stadsderby tussen FC Lewenborg en VV Groningen tien minuten voor het einde gestaakt. VVG stond toen met 3-0 voor. Twee spelers van VVG hadden achter elkaar rood gekregen, waarschijnlijk omdat ze scheidsrechter Martin Arends beledigden. Dat gebeurde na een overtreding op een speler van FC Lewenborg. Kort daarvoor had El Hadaoui van VVG ook al een rode praatkaart gekregen. De scheidsrechter voelde zich zelfs zo bedreigd dat hij onder begeleiding zijn auto instapte. Arends vertelde niet wat er precies was gezegd door de spelers van VVG.

FC Lewenborg speelde zowat de hele wedstrijd met tien man na rood in de beginfase voor Midas Bosch. VVG liep mede daardoor aan de hand van uitblinker Martin Kamstra snel uit naar een 3-0 ruststand. Kamstra maakte na zes minuten de eerste, Regilio Holder maakte er 2-0 van en na 19 minuten tekende Mohammed El Hadaoui voor de 3-0.

Wat er met het restant van de wedstrijd gaat gebeuren is nog onbekend.

In de zelfde klasse speelde Gorecht in Haren met 0-0 gelijk tegen Drenthina. Gorecht staat derde met vier punten uit twee wedstrijden.

3C

In de derde klasse C wist geen enkele Groninger ploeg in de tweede competitieronde te winnen.

The Knickerbockers en Groen Geel hielden het op 1-1. Jasper Waninge opende de score voor TKB. Koen Olde Monnikhof maakte de 1-1. Groen Geel heeft vier punten, TKB twee.

Helpman en Lycurgus maakten er een spectaculaire pot van: 3-3. Via Michel Rusch en Jonah Ouwejan kwam Helpman met 2-0 voor. Steven Zwarts deed wat terug voor Lycurgus en door twee doelpunten van Frank van der Veen kwam Lycurgus zelfs op voorsprong. Kai Per Haie Baas zorgde in blessuretijd voor de gelijkmaker. Helpman heeft vier punten, Lycurgus één.

Mamio verloor thuis met 1-0 van WVV. HFC’15 verloor bij Zuidlaren ook met 1-0. Loppersum en Be Quick kwamen niet tot scoren: 0-0. Be Quick heeft twee punten. Mamio en HFC ’15 zijn na twee duels nog puntloos.

Het overzicht van de eerste klasse J volgt later.