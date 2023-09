Agenten druk met meldingen van geluidsoverlast

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende keren in actie komen vanwege meldingen van geluidsoverlast. Dat laat de politie op sociale media weten.

De eerste melding kwam in het begin van de nacht binnen. Bij een sportvereniging werd een feestje gevierd. Buurtbewoners klaagden bij de politie over geluidsoverlast. “Wij zijn naar de locatie gegaan, en hebben de organisatie van het feestje aangesproken”, schrijft de politie. “We hebben uitgelegd dat er in de omgeving overlast werd ervaren. Daarop is de volumeknop naar beneden gedraaid.”

Korte tijd later kwamen er meldingen binnen van geluidsoverlast bij een woning in de zuidelijke stadswijken. “Toen we daar arriveerden, wilde de bewoner net vertrekken. Wij hebben dus zelf geen overlast geconstateerd. Echter, omdat het niet de eerste keer was dat we voor zo’n melding op dit adres kwamen, hebben we nogmaals de regels van het geluidsprotocol uitgelegd.”