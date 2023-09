Aftrap feestelijk jaar bij honderdjarige Nassauschool in Oranjebuurt

Het was vrijdag een feestelijke boel op de Nassauschool aan de Graaf Adolfstraat in de Oranjebuurt. De school bestaat namelijk honderd jaar.

Dat wordt het hele jaar gevierd. Dat gebeurt onder meer met kunst en cultuur activiteiten. Daarin is veel aandacht hoe mensen honderd jaar geleden leefden en hoe het was om in die tijd op school te zitten. Want er is veel veranderd. Zo is er nu veel meer aandacht voor de leerling als individu.

De juffen en meesters liepen bij de opening rond in feestkleding uit de jaren twintig van de vorige eeuw om de kinderen al een beetje een idee te geven.

De Nassauschool heeft verschillende locaties in de stad en deels in de gebouwen van honderd jaar geleden. Maar er is veel veranderd en er zijn natuurlijk moderne klaslokalen bij gekomen.