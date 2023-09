Aflevering Opsporing Verzocht over explosies levert politie vijf tips op

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft minstens vijf tips ontvangen over de explosies in de stad, Winschoten en Oude-Pekela. Dit naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht.

In de uitzending werd aandacht besteed aan de verschillende explosies van de afgelopen week. Vorige week dinsdag vonden er twee explosies plaats bij een beautysalon in de Herestraat. Op 12 juli vond er in de nacht ook al een explosie plaats.

Sinds de incidenten in de Herestraat waren er weer explosies in Winschoten en Oude Pekela. De politie ziet een duidelijk verband tussen de geweldsincidenten.

Bekijk hier een filmpje van de explosies in Herestraat van vorige week: