Aardbeving van 2.0 gemeten bij Zandeweer

Foto via Groninger Bodem Beweging

In Zandeweer is vrijdagochtend een aardbeving gemeten. Het gaat om een beving met een kracht van 2.0 op de schaal van Richter.

De beving werd rond 08:20 uur gemeten. Volgens het KNMI gaat het om een zogenaamde geïnduceerde aardbeving. Dit betekent dat hij veroorzaakt is door gaswinning.

De beving bij Zandeweeris de zwaarste sinds april van dit jaar. Toen werd een beving van 2.1 op de schaal van Richter gemeten bij Zijldijk. De beving van vrijdagochtend is al wel de 35ste van dit jaar. Of er schade is ontstaan is nog onbekend.