Aanvaring Paddepoelsterbrug vijf jaar geleden: ‘De brug komt terug!’

Het is vandaag vijf jaar geleden dat de Paddepoelsterbrug werd aangevaren door een vrachtschip. De oorzaak was een bedieningsfout van de brugwachter. Actiegroep Brug T’rug is al die tijd bezig met de terugkeer van de brug. “Het moet geen doekje voor het bloeden zijn.”

Baudien Bauman is een van de mensen van Brug T’rug. Tot op de dag van vandaag baalt ze dat er nog steeds geen nieuwe Paddepoelsterbrug is. “Het is niet leuk natuurlijk. In plaats van dat we het gevoel hebben dat de brug dichterbij komt, beginnen we steeds meer het gevoel te krijgen dat de brug er langer uit wordt gehouden.”

“Er is een stukje van onze leefwereld geamputeerd”, zegt Bauman. “Wij kunnen ons niet meer bewegen zoals we dat eerst deden. Wij gingen altijd met onze kinderen over deze brug naar werk of school. We kenden de mensen die deze brug gebruikten. Je maakte dan een praatje of groette elkaar. Er is dus ook een stuk sociaal leven beschadigd.”

Frustratie over participatie

Brug T’rug is nog steeds erg gefrustreerd over de participatie met de gemeente Groningen en andere overheden. “Er is niet naar ons geluisterd en er wordt steeds gehamerd op dezelfde argumentatie. Zo wordt het een welles-nietesspelletje.”

Wethouder Philip Broeksma, die verantwoordelijk is voor de Paddepoelsterbrug, gaf eerder aan het niet eens te zijn met deze kritiek: “We hebben een erg uitgebreid participatieproces doorlopen. Daar zijn niet alleen bewoners bij betrokken, maar ook belangenorganisaties en stakeholders. En natuurlijk kunnen belangen dan botsen. Ik heb er alle begrip voor dat mensen niet blij zijn met een bepaalde uitkomst. Maar dat je zegt dat een participatieproces niet goed is doorlopen, dat is iets wat ik verre van mij werp.”

Nieuwe plek

Eind maart presenteerde een ingenieursbureau een voorkeurslocatie voor de nieuwe Paddepoelsterbrug. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over deze locatie. Daarna wordt er verder gewerkt aan het ontwerp van de brug en zal er een berekening komen van de geschatte kosten.

Bauman heeft vertrouwen in de terugkomst van de Paddepoelsterbrug. “Ja, hij komt terug. Als de politiek betrouwbaar is en als Groningen gaat voor haar inwoners, dan ligt die brug er ‘morgen’ weer.”