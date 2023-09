Aangifte gedaan tegen kraker Regulateurshuis, gemeente heeft plannen om pand op te knappen

Er is aangifte gedaan tegen de man die het Regulateurshuis heeft gekraakt. De verwachting is dat de rechter nog deze week een uitspraak gaat doen in de zaak. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarom op vragen van de fracties van de VVD, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Wij hebben begrepen dat het pand gekraakt is, wat eigenlijk niets anders is dan inbreken. En dat hoort niet. Je hebt het over een strafbaar feit. Wij willen graag weten of er al aangifte is gedaan, en of een ontruiming is aangevraagd.” Jalt de Haan van het CDA: “Mijn partij vindt het ongelofelijk dat een kraker kan bepalen wat er gebeurt. Wat extra vervelend is, is dat een creatieve ondernemer nu niet met het pand kan beginnen. Dat is niet te accepteren. Daarnaast zijn wij benieuwd of met het kraken van dit pand, de openbare orde daar ook mee in het geding is.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Is het hardvochtig uitvoeren van de wet belangrijker?”

Voor de wethouder kan reageren vraagt raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren de VVD om opheldering: “U bent in uw vragen erg suggestief, erg law en order. Denkt u ook niet dat het belangrijk is dat we als gemeente in gesprek gaan over de invulling van het pand? Of is het hardvochtig uitvoeren van de wet belangrijker?” Jacobs-Setz: “Er is ingebroken in een gemeentelijk pand, waarbij de sloten zijn veranderd. Dat is inbreken, meneer van Zoelen. Of vindt u het prima dat we overal gaan inbreken?”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Hoe reflecteert de gemeente op het eigen handelen?”

Van Zoelen: “Dat is het bekende kraken. Maar u zit in een bepaalde terminologie waarbij het gaat over handhaving en aangifte. Ik ben benieuwd of er ook gesprekken zijn gevoerd.” Maria Martinez-Doubiani van D66: “We hebben het over een pand waar tot voor kort een culturele ondernemer zat. Die kon niet langer blijven, omdat de huur niet betaald kon worden. Wat heeft de gemeente in deze situatie gedaan? Hoe reflecteert de gemeente op haar eigen handelen?” Van Zoelen: “Dit is een hele goede aanvulling. Dat probeer ik ook te zeggen, dat dit onderwerp verder gaat dan alleen law en order.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Gemeente is geen eigenaar van het pand”

Wethouder Van Niejenhuis: “Het is goed om eerst wat zaken op te helderen. In de vragen die gesteld worden, wordt er vanuit gegaan dat het gebouw van de gemeente is. Dat is niet zo. Volgende week vergaderen we als gemeenteraad, of we dit pand ook over kunnen nemen van het Groninger Monumenten Fonds. Maar de gemeente is op dit moment geen eigenaar. Daarom ga ik ook niet reflecteren op de afgelopen maanden, waar D66 naar vraagt. Volgende week woensdag nemen we een besluit, waarbij bij een positief akkoord, de overname in november een feit zal zijn. Dan willen we ook werkzaamheden in het pand gaan verrichten om het weer bij de tijd te krijgen.”

“Aangifte gedaan, persoon is gesommeerd te vertrekken”

De wethouder vertelt verder: “Voor wat betreft het kraken: het GMF heeft aangifte gedaan en de kraker is gesommeerd om te vertrekken. Vanmiddag vond om 13.00 uur een korte civiel rechtelijke procedure plaats. De verwachting is dat de rechter nog deze week een uitspraak gaat doen, waarbij waarschijnlijk gevraagd zal worden aan de kraker om te vertrekken. Dat is het verhaal voor de korte termijn. Voor de lange termijn staat er subsidie klaar om het pand op te gaan knappen. Op de vragen van het CDA of de openbare orde in het geding is: het OM heeft de leiding. De driehoek, waarbij de burgemeester ook een rol speelt, is hier ook bij betrokken. Of een ontruiming nodig is, zal door de burgemeester worden afgewogen.”

Maria Martinez-Doubiani: “We hadden wellicht iets voor deze ondernemer kunnen betekenen”

Martinez-Doubiani: “Ik vind het jammer dat nu snel wordt gezegd dat er niet wordt gekeken naar het eigen handelen, terwijl het om een pand gaat dat we waarschijnlijk volgende week zelf in bezit gaan krijgen. Een pand waar tot voor kort een culturele ondernemer in was gevestigd die daar mooie dingen deed. Waar we misschien nog iets voor hadden kunnen regelen. Ik zou dit wel mee willen geven als leerervaring.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Initiatief kon, tegen een oplopende huurschuld, lang in stand blijven”

Van Niejenhuis: “De ondernemer die vertrokken is kon al zeer langdurig de huur niet opbrengen. Een deel van de huursom is ook kwijtgescholden. Wij denken dat er op een hele coulante manier is omgesprongen met het initiatief dat er gerund werd. Het kon lang in stand blijven, tegen de achtergrond van een oplopende huurschuld. Maar het was niet aan ons als gemeente om te bepalen of deze persoon er langer kon blijven.”