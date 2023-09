Aangenaam (na)zomerweer houdt na het weekend niet lang stand

Foto: Joris van Tweel

Groningen kan komend nog weekend blijven genieten van aangenaam (na)zomerweer. Zaterdag en zondag laat de zon zich behoorlijk vaak zien en de temperatuur doet ook nog geen stapje terug richting de herfst. Na het weekend komt daar waarschijnlijk verandering in.

Zaterdag begint met een zonnetje wat tussen de wolken door schijnt, na een vroege ochtend met hier een daar een mistbank. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden, bij een zwak windje die van het oosten naar het noorden verschuift.

De nacht naar zondag blijft helder met hier en daar een sluierwolkje en het kwik daalt naar een graad of 11. Zondag overdag is het bij tijd en wijlen stralend weer, trekken er soms een paar wolkenvelden over. De temperatuur loopt op tot 24 of 25 graden, bij een matige wind uit het oosten.

In de nacht naar maandag koelt het waarschijnlijk niet veel af en blijft de temperatuur op 16 tot 18 graden hangen. In de nacht is er al kans op een bui. Of Groningen maandag overdag al een bui krijgt, hangt nog een beetje af van de route die het buienfront gaat aannemen. Mocht het niet de hele dag gaan regenen, dan blijft het overdag vrij warm en kan de thermometer weer ver boven de 20 graden uitkomen. Maar in de avond is de (na)zomerpret waarschijnlijk echt voorbij, als er opnieuw een buienfront overtrekt. Daar zit waarschijnlijk hier en daar ook onweer bij. De wind is dan ook sterker en gedraaid naar het zuidwesten.

Daarna doet de temperatuur een flinke stap terug en komt het kwik bijna niet meer boven de 20 graden uit. De zon zal weinig tot niet te zien zijn en er is vrijwel de hele week kans op buien, soms met onweer. Ook de wind, die naar het zuidwesten draait, trekt dan flink aan. In de nachten daalt het kwik niet heel veel en blijft staan op 14 of 15 graden.