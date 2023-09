Forum vol activiteiten tijdens Europese Nacht van de Onderzoekers

De Rijksuniversiteit doet aanstaande vrijdag mee aan de Europese Nacht van de Onderzoekers, om wetenschap te vieren en te bevragen. De Nacht wordt in heel Europa gevierd.

Iedereen die nieuwsgierig is, is welkom bij de EU Nacht, een wetenschapsfestival in Forum Groningen. Vrijdagavond tussen 19.30 uur en middernacht wordt het Forum omgetoverd tot een wetenschapsfestival vol mini-colleges, muziek, dans, shows, quizzen en interactieve opstellingen.

Belangstellenden kunnen onder meer hun eigen deepfake video maken, AI bingo spelen in het AI Lab, het eten van de toekomst proeven of een gesprek voeren met een robot,

De entree voor het festival is 7,50 euro, inclusief twee drankjes. Het volledige programma is te vinden op https://zpannendzernike.nl/european-researchers-night/

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen terecht op Zpannend Zernike. Dit wetenschapsfestijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd is gratis. Meer informatie is te vinden via bovenstaande link.