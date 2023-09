Veel aanbod tijdens Nationale Sportweek

Groningen doet van vrijdag 15 t/m zondag 24 september mee aan de NOC*NSF Nationale Sportweek. Die staat in het teken van sport en bewegen.

Sportclubs, het onderwijs en veel andere organisaties openen hun deuren. Dat is volgens de gemeente een perfecte kans om gemakkelijk (nieuwe) sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven. Zo krijgen bijna vijfduizend basisschoolleerlingen sportlessen aangeboden. Diverse bekende sporters en coaches verlenen medewerking, als sportambassadeur.

Er is tien dagen lang van alles te doen, onder meer bij het MTB Skillspark Meerstad, Schooltrial Lewenborg, schaatsen in Kardinge, de FC Groningen Scholentour, de Waterwolf Roeimarathon, een straatvoetbaltoernooi en hardloopevenementen. Alle informatie is te vinden op http://www.sport050.nl/sportweek

Daar komt bij dat inwoners van Groningen zich nu ook weer kunnen inschrijven voor de kennismakingslessen van de Sport- en Cultuurhopper. Daarmee kun je allerlei sporten uitproberen, van voetbal tot schaken, van freerunning tot rolstoeltennis en van boksen tot korfbal. Kijk voor het aanbod op http://www.sportcultuurhopper.nl .