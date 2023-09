1J: Klinkende ruime zege GRC Groningen op PKC’83

Foto Andor Heij. PKC'83 - VV Groningen

GRC Groningen boekte zaterdagmiddag in de eerste klasse J op bezoek bij PKC’83 een grote zege. Het werd op sportpark De Kring in de tweede competitieronde 5-1 voor GRC.

GRC kwam fel uit de startblokken met al na een minuut een gevaarlijke kopbal van Rens Wardenier die gestopt werd door PKC doelman Jos Broekmans, die van Bedum is overgekomen. Na acht minuten viel de eerste wel. Niek Snippe schoot vanaf een meter of twintig hard raak. Snippe maakte ook de tweede. Hij nam ongedekt een voorzet van Yannick van Duijn in één keer op de slof: 2-0. Snippe stuitte kort daarop op Broekmans.

Na een half uur kwam PKC wat beter in het spel. Bryan Inge kreeg een goede kans, maar GRC doelman Gerald van Nieff was een sta in de weg.

De vriezer in

De goede bedoelingen van PKC na de thee konden meteen de vriezer in. Al na een minuut werd Bram Mulder in het PKC strafschopgebied gevloerd en Jasper Kingma schoot de penalty raak: 3-0.

PKC kwam nog terug in de wedstrijd. Na een scrimmage belandde de bal eerst op de paal en vervolgens op de arm van Kingma. De strafschop werd in de 58e minuut door Rob Schokker binnen geschoten: 3-1.

Het antwoord van GRC kwam tien minuten later vanuit een vlotte counter. Bram Mulder kon alleen op het PKC doel af en schoot raak. Mulder maakte er er binnen twee minuten ook 5-1 van, na voorbereidend werk van Snippe. Kevin Bakels teisterde in blessuretijd namens PKC nog de lat, maar daarmee hield de dadendrang van de thuisploeg op.

Handhaving

“Ik dacht, het wordt een lastige fysieke middag, maar nee. Ik denk dat we hier gewoon verdiend gewonnen hebben”, aldus Gerard Zeeman, de trainer van GRC Groningen. “Ik denk dat we heel veel mogelijkheden hebben gehad in de omschakeling. We kregen de ruimte om onze middenvelders in stelling te brengen en zo Niek Snippe en Bram Mulder twee keer te lanceren die heel trefzeker waren”.

GRC pakte de eerste drie punten. “Dit geeft de burger moed”, vervolgde Zeeman, die vooraf een moeilijk seizoen voor zijn ploeg verwachtte. “Maar onze doelstelling blijft dat we ons willen handhaven”.

Voor PKC’83 collega Bert Vos waren de druiven zuur, na de tweede nederlaag op rij. Ook vorig jaar ging het de eerste wedstrijden mis. ”We hadden gehoopt dat we dit seizoen wat beter zouden staan in de verdedigende organisatie. Maar dat blijkt niet zo te zijn. We gaan daarom terug naar 5, 3, 2 of 5, 2, 3 om toch meer vanuit de omschakeling te spelen”.

“Het balverlies voorin van ons was simpel en de omschakeling was voor het oprapen voor de tegenpartij”, verklaarde Vos de nederlaag. Er is dit jaar weer een versterkte degradatie in het amateurvoetbal. “We moeten bij de laatste vijf wegblijven”, zegt Vos daarover. “Meer doelstellingen hebben we niet”.

Velocitas – GVAV Rapiditas 0-2

De andere stadsderby in 1J tussen Velocitas en GVAV Rapiditas, zaterdagavond in het Stadspark, werd met 2-0 gewonnen door GVAV. Dat gebeurde door een eigen doelpunt en een treffer van Renaldo Renes in de 18e minuut. Matar Dieme van Velocitas kreeg twee keer geel en dus rood. GVAV heeft na twee wedstrijden vier punten, Velocitas drie.

Oranje Nassau – SVBO 4-1

Oranje Nassau won thuis met 4-1 van SVBO. De Drenten begonnen sterk, maar ON opende de score. Op aangeven van Thomas Careman wist Peter van Son het net te vinden. Emiel Seigers maakte in de 39e minuut de gelijkmaker.

Na de pauze kreeg ON een strafschop na een overtreding op Rick Wiersma, die door Careman werd benut. SVBO nam risico’s in de jacht op een gelijkmaker en Van Son maakte zijn tweede via de onderkant van de lat. Het slotakkoord was voor Careman die een vrije trap binnen knalde. ON heeft na twee wedstrijden vier punten.