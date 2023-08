Zwemfest heeft line-up compleet

The Soy Boys, FIEP, Bliss en Bibi & The Boys. Het is een greep uit de line-up van het Zwemfest Festival. Het festival vindt plaats op 29 september, en de organisatie laat weten het programma nu compleet te hebben.

Zwemfest is een jaarlijks terugkerend muziekfestival dat traditioneel in Vera wordt gehouden. De line-up bestaat uit lokale en nationale bands. Het festival wordt georganiseerd door vier studentenverenigingen. Namelijk Ibn Battuta, GLV Idun, GHD Ubbo Emmius en VIP. Het festival is echter ook bedoeld voor mensen van buiten deze verenigingen.

Het festival bestaat uit twee podia: een mainstage en een downstage. Er is gekozen voor een gevarieerde line-up bestaande uit zeven artiesten. Zo heeft men Rats and Daggers weten te strikken. Een band uit Utrecht dat de vlijmscherpe rand tussen heavy en punk op zoekt. Bibi & The Boys komen uit Groningen en komen met dansbare rock. Een andere headliner is EUT uit Amsterdam. Deze band werd in 2016 opgericht en brengt jaren ’90 geïnspireerde liedjes met energieke en een gedurfde houding.

Meer informatie over Zwemfest vind je op deze website.