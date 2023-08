Zwembad Ten Boer zoekt de zon: “De bezoekersaantallen blijven achter”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Na een mooi voorjaar is de zomer de afgelopen weken in het slop terecht gekomen. Bij zwembad De Blinkerd in Ten Boer merken ze dat aan de bezoekersaantallen. “We hopen op nog een aantal weken met veel zon en een strakblauwe lucht.”

Op deze zondagmiddag is het rustig in het zwembad. “Van 13.00 tot 15.00 uur heb ik een dienst gedraaid in het zwembad”, vertelt voorzitter Peter Redeker. “Verspreid over die twee uren hebben we vijftig bezoekers mogen verwelkomen. Dat is weinig. En je ziet het ook hè? Er wordt vrolijk gezwommen, maar om nu te zeggen dat het druk is? Nee. Het wat slechtere weer speelt ons toch parten.”

“Het verdwijnt uit de mensen hun systeem”

Toch kan niet ontkent worden dat het deze zondag aangenaam weer is met de zon die zo nu en dan het dorp in een goudgeel licht zet. “Er spelen twee dingen. De afgelopen weken viel het qua zomerweer tegen. Even naar het zwembad gaan verdwijnt dan uit de mensen hun systeem. Men gaat andere dingen doen. Er wordt een bezoek gebracht aan een stad, men gaat naar een museum. En daarnaast speelt ook mee dat het momenteel volop vakantietijd is. Er zijn ook flink wat mensen weg naar het buitenland.”

“We gaan de pijp niet aan Maarten geven”

Dit seizoen mocht het zwembad tot nu toe 27.000 bezoekers verwelkomen. “Dat klinkt als een immens aantal, maar het is best wel weinig. Een aantal jaren hadden hadden we een prachtige zomer, met veel zon. Toen konden we verspreid over dat seizoen 50.000 bezoekers welkom heten. Tijdens het slechtste seizoen hadden we 33.000 bezoekers. Ik vermoed dat we de komende weken nog wel een inhaalslag gaan maken.” Op de vraag of er ook consequenties zitten aan de tegenvallende aantallen, zegt Redeker: “Je houdt rekening met zulke seizoenen. We kunnen tenslotte het weer niet bepalen. De afgelopen jaren hebben we zwarte cijfers genoteerd. We hebben ook een potje voor als het even een beetje tegenzit. Dus er is nu absoluut geen paniek, en we zijn echt niet van plan om de pijp aan Maarten te geven.”

“Zomerweer in het verschiet?”

Het zwembad ligt er op deze zondag ook keurig bij: “De mensen die je deze dagen ziet, dan zijn de echte diehards“, lacht de voorzitter. “Het zijn abonnementshouders die iedere dag hun baantjes trekken. Maar wat we heel graag willen is dat de zon door gaat breken. En dat het liefst de hele dag ook de zon schijnt. Dan zul je zien dat het al heel snel weer drukker wordt, dat mensen hier naar toe komen. De mensen die kaartjes kopen, daar moeten we het van hebben.” En wat dat betreft lijken de weergoden Ten Boer ook goed gezind: “Ik heb dat ook gehoord, dat we volgend weekend wellicht weer te maken gaan krijgen met zomerse temperaturen. Als dat gaat gebeuren dan overwegen we ook om op zondag langer open te gaan. Nu zijn we van 13.00 tot 17.00 uur geopend, dan willen we proberen om rond 11.00 uur de deuren te openen.”

“Voor de vrijwilligers is het ook leuk dat het druk is”

En dan zou het met de bezoekersaantallen ook goed kunnen komen: “Ons seizoen eindigt in september. Als we echt nog mooie dagen krijgen, dan zitten we zo op 5.000 bezoekers per dag. Dan kan het ook zo maar zijn dat we nog een heel mooi seizoen gaan draaien. De zon is welkom, en de mensen ook. Voor onze vrijwilligers is dat ook leuk. Want als je tijdens je dienst maar drie of vier mensen voorbij ziet komen, dan is dat eigenlijk maar saai. Je wilt dat het bruist.”