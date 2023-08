Storing zuidelijke brug Oostersluis opgelost

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De zuidelijke brug van de Oostersluis heeft zondagmiddag een tijdlang in storing gestaan. Rond 13.45 uur waren de problemen verholpen.

De problemen begonnen aan het einde van de ochtend. “We hebben te maken met een storing waardoor de brug open staat en het verkeer er niet overheen kan”, vertelt Rijkswaterstaat-woordvoerder Anne van der Meer in het begin van de middag. “Een monteur is inmiddels aanwezig, en werkt aan een oplossing.” Wat er precies aan de hand is met de brug, is onbekend.

Al snel lukte het de monteur om de brug weer bedienbaar te maken. Volgens Van der Meer viel de overlast mee. “De Oostersluis heeft ook een noordelijke brug. Verkeer kon via deze brug rijden. Op de momenten dat deze brug ook openstond, ontstonden er kleine files.”

De situatie bij de Oostersluis is live te volgen via een webcam: