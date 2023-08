Zonnepark Vierverlaten slachtoffer van koperdiefstal

Foto: gemeente Groningen

Zonnepark Vierverlaten BV van energiecoöperatie Grunneger Power is, net als enkele andere Noordelijke zonneparken, slachtoffer geworden van koperdiefstal. Dat meldt Grunneger Power op haar website.

Waar de opbrengst voor de koperdieven relatief klein is, is de schade aan het park aanzienlijk. De stroom die op Vierverlaten wordt opgewekt, is bestemd voor inwoners van Groningen en leden van de coöperatie. De extra opbrengsten van het park investeert Grunneger Power in projecten voor duurzame energieopwekking.

Directeur Steven Volkers: ‘Het is zeer te betreuren dat dit gebeurt op een zonnepark van bewoners waar we onze eigen duurzame energie opwekken. Het bedrijfsmodel van energiecoöperaties is heel anders dan dat van grote zonneparken van grote investeerders. Het is niet gericht op grote winsten, maar juist op opwek van duurzame energie en de mogelijkheid voor bewoners om daarvan mede-eigenaar te zijn. Voor veel kleinere zonneparken kan zo’n diefstal zomaar betekenen dat het park failliet gaat.”

Zonnepark Vierverlaten is gelukkig een gezonde BV, aldus Volkers. “Door de hoge stroomprijzen van de afgelopen twee jaar is de opbrengst van het park veel positiever uitgevallen dan verwacht. Het is een bittere pil dat de dieven voor een geringe opbrengst zoveel schade aanbrengen aan een coöperatief zonnepark. Deze hebben een belangrijke functie in het heden en de toekomst van de energievoorziening van Nederland.’ Door de diefstal is ruim de helft van de zonnepanelen uitgeschakeld.

Zonnepark Vierverlaten is via crowdfunding tot stand gekomen. Leden van Grunneger Power konden investeren in zoncertificaten en krijgen daarvoor een vast percentage uitgekeerd. De uitkering van deze crowdfunders komt door de diefstal niet in gevaar. De crowdfunders zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De hoogte van de schade is nog niet bekend.