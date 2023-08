‘Zondag zon maar ook kans op een bui, komende dagen heeft bewolking de overhand’

Foto: Robert van der Veen

Warme, zomerse, temperaturen zitten voorlopig niet in het vat. De komende dagen heeft de bewolking de overhand, en valt er zo nu en dan een bui.

Zondag begint de dag met bewolking, waarbij zo nu en dan de zon even tevoorschijn komt. In de middag is er kans op een bui waarbij ook onweer mogelijk is. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 19 of 20 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels helder, waarbij het afkoelt naar 12 of 13 graden.

Op maandag blijft de bewolking overheersen, hoewel er wat meer ruimte is voor de zon. In de middag kan er een lokaal buitje vallen. Het wordt 19 of 20 graden. Op dinsdag is er veel bewolking, en heeft de zon het moeilijk. Verspreid over de dag vallen er buien. Het wordt dan 18 graden.