‘Zondag bewolkt en kans op buien, komende week meer zon en warmer’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het zomerweer keert in de loop van komende week terug. De komende dagen moeten we echter nog door een zure appel heen bijten.

Zondag begint de dag met bewolking. Zo af en toe laat de zon zich even zien. In de middag vallen er enkele buien, daarbij is ook onweer mogelijk. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 of 19 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richtingen. De nacht van zondag op maandag verloopt eveneens bewolkt waarbij er van tijd tot tijd regen valt. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.

Op maandag overheerst de bewolking, schijnt af en toe de zon, maar vallen er ook verspreid over de dag buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Op dinsdag is de zon meer aanwezig, maar vallen er verspreid over de dag ook buien. Het wordt 17 of 18 graden. Ook op woensdag blijft het niet helemaal droog, maar wordt het met 20 graden al wat warmer. Op donderdag blijft het droog en met flink wat zon wordt het dan 22 tot 24 graden.