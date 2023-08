‘Zonaanbidster’ terug in Noorderplantsoen, Kunstpunt lanceert nieuwe kunstroute

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7839855

De afgelopen weken moest het Noorderplantsoen het zonder het beeld de ‘Zonaanbidster’ stellen. Maar sinds dit weekend is het kunstwerk weer terug. Voor Kunstpunt Groningen is het ook aanleiding om een nieuwe kunstroute te lanceren.

“Het kunstwerk is op 3 juli weggehaald”, vertelt Peter Dicke van Kunstpunt. “De afgelopen periode is het in Buitenpost gerestaureerd. Het is weer helemaal mooi en netjes gemaakt. Ook is er wat schade hersteld. Dat het beeld nu terug is, dat is goed nieuws. Binnenkort start het Noorderzon Festival, en dat betekent dat iedereen dan weer volop kan genieten van het kunstwerk.”

Het kunstwerk ‘Zonaanbidster’ is in 1952 gemaakt door Mattheus Meesters en was aanvankelijk een kunstwerk zonder naam. Het publiek heeft de naam ‘Zonaanbidster’ bedacht. Het kunstwerk laat een meisje zien dat op een ondergrond zit met haar knieën opgetrokken. Met haar hoofd achterover, geniet ze van de zonnestralen. Het meisje is gestileerd weergegeven. Dit houdt in dat naturalistische details, zoals spieren, haren of plooien in de jurk die ze draagt, zijn weggelaten. Aanvankelijk zat het meisje in het gras. In 1954 besloot de toenmalige gemeentelijke dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting dat ze een sokkel moest krijgen.

Kunstroute

Nu het beeld weer terug is, is er ook een nieuwe kunstroute gelanceerd. Deze route voert langs de zes kunstwerken die in het plantsoen zijn te vinden. Meer informatie over deze route vind je op deze website.