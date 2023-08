Zon, wolkenvelden en af en toe een bui het devies voor komend weekend

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De komende dagen brengen een ietwat wisselvallig weerbeeld. Wolkenvelden met een zonnetje er tussendoor, met hier en daar een bui of buien. Het relatief koele, wisselvallige weerbeeld houdt waarschijnlijk tot ver in de volgende week aan.

Nadat vrijdagavond de laatste echte stevige onweerbuien wegtrekken uit ons gebied, is het zaterdagochtend droog. Wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar af, maar onze ster warmt de thermometer niet verder op dan een graad of 20. Aan het einde van de ochtend of het begin van de middag trekt een front met verspreide buien over, waar heel misschien ook een klap onweer en hagelstenen bij zitten. Aan het begin van de avond zijn de buien weggetrokken en wordt het opnieuw droog. Bij zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het niet warmer dan 20 graden.

Zondag kent wat minder regenachtige periodes, maar ook de zon laat zich een klein beetje minder zien. De kans op een bui neemt gedurende de middag iets toe, maar veel regen zit er niet in het vat. Als er een bui valt, is er een hele kleine kans op wat hagel. De temperatuur blijft op 20 graden steken, bij een zwakke tot matige wind die draait van het zuiden naar het oosten.

Na het weekend verandert er weinig in het weerbeeld. Maandag en dinsdag neemt de kans op een bui wat verder af, om in de tweede helft van volgende week weer iets toe te nemen. Met een zonnetje tussen de wolken blijft het kwik relatief laag, de temperatuur komt niet veel verder dan 20 tot 21 graden. De wind waait overwegend uit het zuidoosten en is zwak tot matig.