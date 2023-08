Zon maar ook buien op Groningens Ontzet, komende dagen veel bewolking

Foto: Joris van Tweel

De bewolking overheerst de komende dagen. Zo nu en dan laat de zon zich zien, maar er vallen ook buien. De maximumtemperatuur komt niet meer boven de 20 graden uit.

Maandag begint de dag met zon. Al snel ontstaat er bewolking, waarbij er verspreid over de dag buien kunnen vallen. Ondanks de bewolking laat de zon zich vaak zien. De wind is zwak en komt uit westelijke richtingen. Het wordt 19 of 20 graden. In de nacht van maandag op dinsdag overheerst de bewolking. Het blijft dan droog, en de minimumtemperatuur komt rond de 12 graden te liggen.

Op dinsdag is er meer bewolking. In de ochtend is er nog wat zonneschijn mogelijk, in de middag vallen er buien. Het wordt 18 of 19 graden. Op woensdag zijn de veranderingen klein. Er is wat meer ruimte voor de zon, maar droog zal het niet blijven. Ook dan wordt het 18 of 19 graden.