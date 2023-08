Zomervakantie zorgt voor drukte bij Dierenopvangcentrum: “Hooi kunnen we goed gebruiken”

Dierenasiels en opvangcentra in het land hebben het druk met dieren die afgedankt worden. Ook bij het dierenopvangcentrum aan de Oude Adorperweg merken ze dat het drukker is.

“Als mensen op vakantie gaan, dan hebben ze de mogelijkheid om hun huisdier bij ons op te laten vangen. Ze kunnen een plekje reserveren”, vertelt Sandra Beijert. “En dat gebeurt massaal. Ik moet er wel gelijk bij vertellen dat we hier geen katten en honden opvangen. Er zijn in het land best wel veel plekken waar deze huisdieren worden opgevangen. Indertijd zijn wij begonnen als vogelopvangcentrum ’t Hemelrijk. Later zijn we ons ook gaan toeleggen op bijvoorbeeld hamsters en cavia’s, en hebben we onze naam aangepast naar dierenopvangcentrum.”

“Hamsters en cavia’s”

Of er ook veel gedumpte en afgedankte dieren binnen worden gebracht, dat laat Beijert een beetje in het midden: “Je weet niet precies wat de herkomst is van de dieren. Maar we hebben hier best wel wat hamsters en cavia’s zitten. Ook konijnen. Konijnen kunnen we redelijk goed herplaatsen, bij hamsters is dat lastiger. Wat ook opvalt is dat er best wel grote aantallen dieren tegelijkertijd worden aangeboden. Dat we ineens zestig konijnen krijgen. En hoe dat kan? Wellicht heeft het te maken met de coronaperiode?”

Vakantie

Beijert verduidelijkt: “Het waren jaren waarin we niets konden en niets mochten. Voor veel mensen was het een tijd waarbij er huisdieren in huis werden genomen. Wellicht is het houden van konijnen flink uit de hand gelopen, waarbij er flink wat konijnen werden geboren waar mensen nu mee in hun maag zitten? En we horen inderdaad ook geluiden dat mensen op vakantie gaan, van de huisdieren af willen en dat er na de vakantie wel weer een ander huisdier komt. Die verhalen maken ons wel verdrietig.”

“Hooi is welkom, maar ook duiven-, cavia- en kippenvoer”

En of het druk is in de opvang: “Het is vrij druk, en we kunnen op dit moment ook niet alles aannemen. Kijk. Op zich hebben we genoeg ruimte, maar je wilt de dieren ook op een goede manier plaatsen. Dat ze de ruimte hebben, dat ze de vrijheid hebben.” De drukte leidt ook tot een grotere vraag naar voedsel: “Wij kunnen altijd giften gebruiken. Bijvoorbeeld voer. Hooi zou ontzettend welkom zijn voor verschillende dieren die we hier hebben. We hebben hier ook twee paarden en een geit. Dan gaat hooi er snel doorheen. Maar ook duiven-, cavia, en kippenvoer is welkom.”

Meer informatie over Dierenopvangcentrum Groningen vind je op de Facebookpagina.