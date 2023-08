Zomerroeien bij De Hunze: “Het zijn altijd erg gezellige weken”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij roeivereniging De Hunze vindt in de laatste twee weken van de zomervakantie het zomerroeien plaats. Tijdens deze weken leren jongeren de basisbeginselen van de roeisport.

“We proberen met deze cursus te laten zien hoe leuk het roeien is”, laat de roeivereniging weten. “Ben je op zoek naar een buitensport, wil je lekker op het water zijn, in een snelle roeiboot, in je eentje, of samen met anderen, dan ben je de komende twee weken bij ons welkom. Tijdens de cursus is het de bedoeling dat je gaat ervaren of roeien echt iets voor je is. Is er een klik, dan kun je lid worden bij ons.”

“Goed kunnen balanceren”

Het zomerroeien is bedoeld voor jeugd en junioren in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. “Tijdens een cursusweek leren deelnemers in vijf dagen zelfstandig te varen in een skiff. Dit is een éénpersoonsboot, waarbij het belangrijk is dat je goed kunt balanceren. Maar ook grotere boten komen aan de orde, waar je met twee, of met vier mensen, in kunt roeien.”

“Dit zijn erg gezellige weken”

De zomercursus is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur, en wordt gegeven door ervaren coaches en jeugdleden. “De kosten bedragen 75 euro, en je kunt je inschrijven via deze website. Wij zorgen voor koffie, thee, limonade en koek. De lunch moet je zelf meenemen.” Op de vraag hoe bijzonder deze weken zijn: “Dit zijn altijd erg gezellige weken. Je bent de hele dag buiten, en naast het roeien wordt er veel lol en plezier gemaakt.”

Zes jaar geleden maakte OOG Tv een reportage over het zomerroeien: