Zomerroeien bij De Hunze: “Het is veel lastiger geworden om jeugdsporters aan je te binden”

Het is een traditie die al jarenlang bestaat bij roeivereniging De Hunze. In de laatste weken van de zomervakantie vindt het zomerroeien plaats. Maar Gwen Erpenbeek van de Hunze ziet dat het landschap aan het veranderen is.

Hoi Gwen! Komende week vindt de tweede week plaats van het zomerroeien. Hoe gaat het tot nu toe?

“Voor komende week hebben zich negen roeiers aangemeld. Dat is een behoorlijk groot aantal. We zullen dan alle zeilen bij moeten zetten, zeker in het begin van de week, om iedereen goed te begeleiden. Afgelopen week was de eerste week, en toen hadden we slechts twee deelnemers. En hoe dat kan? Ik denk dat het te maken heeft met de vakantie. In de afgelopen week waren nog veel mensen weg. Komende week is de bouwvak afgelopen, en dan begint alles weer een beetje op gang te komen.”

De zomerweek heeft als doel om jongeren, die nog niet eerder geroeid hebben, kennis te laten maken met de sport hè?

“Klopt. In vijf dagen krijgen ze de basisbeginselen uitgelegd. We starten in de skiff. Dat is een eenpersoonsroeiboot. En alles begint met je evenwicht bewaren. Hoe voorkom je dat je niet omslaat? In het begin wordt de boot vastgehouden, maar je zult steeds meer zelf moeten doen. Op een gegeven moment komen daar de roeibewegingen ook bij. Alles vindt plaats op het water voor onze roeivereniging. Dus in een veilige en gecontroleerde omgeving, waarbij, als het mis gaat, we direct in kunnen grijpen.”

Waarbij de begeleiding verzorgd wordt door verschillende instructeurs?

“Ja. Dat zijn in de meeste gevallen ook jongeren. En daar ben ik ook echt trots op. Ik zei afgelopen week, waarom gaan jullie niet lekker de stad in, om mee te doen aan de activiteiten van de KEI? En daar reageert men dan op dat het bij ons leuker is. Dat het bij ons gezelliger is. En dat maakt mij ontzettend blij. Dat vind ik heel mooi.”

Sporten. In beweging komen. Het is een ambitie die het huidige gemeentebestuur zichzelf heeft gesteld. Dat is lastig hè?

“Het is vooral heel lastig om jongeren vast te houden. Het is allemaal veel vluchtiger geworden. Men zit een tijdje bij een sportvereniging, en dan gaat men weer door naar een andere vereniging. En waar dat door komt? Wellicht is de coronacrisis er debet aan. Dat was een periode dat je behoorlijk op je zelf was aangewezen. Wellicht dat dat een rol speelt, waardoor het lastiger is om je plek te vinden.”

Want feit is dat niet alleen jullie het merken hè?

“Ook bij andere roeiverenigingen speelt dit. Vanuit de KNRB is er ook een programma opgezet om ondersteuning te bieden om jeugd te werven en vast te houden. Waar het mee te maken heeft: het beoefenen van topsport is lastiger geworden. Het leven van een topsporter bestaat uit hard werken. Veel en lang trainen. Dingen opgeven. Je leven aanpassen. En daar staat tegenover dat we het hebben over jongeren die op de elektrische fiets naar school gaan. En die in hun vrije tijd het zich comfortabel maken achter een computer. Dat is de situatie waar we mee te dealen hebben. Hoe krijg je die jongeren hier? Hoe verleid je hen tot het beoefenen van topsport”

Om het tij te keren is daar dan deze zomerweek …

“Het is ontzettend leuk. Wat de begeleiding zegt, dat ze de club verkiezen boven de KEI-week, dat herken ik ook. Het zijn hele gezellige en leuke weken. En ja, het gaat er soms heel serieus aan toe. Maar er is ook plezier. Natuurlijk wordt er her en der een nat pak gehaald, en wordt er wel eens iemand het water in gekieperd. En dat omkieperen is ook belangrijk. Het hoort bij de controle. Stel dat je omslaat, dan is het de bedoeling dat je de situatie op het water op gaat lossen. Het is niet de bedoeling dat je eerst naar de kant gaat.”

En de hoop is dat er leden blijven hangen na deze weken …

“Dat hopen we heel erg. Dat men het zo naar de zin heeft, dat men blijft. Kijk, je hebt het over een sport die best wel heel aantrekkelijk is. Voetbal is een teamsport. Maar is ook een sport waarbij je een goede coördinatie moet hebben. Roeien kan een teamsport zijn, afhankelijk van het type boot, maar coördinatie is minder belangrijk. Je moet bij roeien vooral een goede conditie en veel kracht hebben. Dat maakt het wezenlijk anders.”

Kunnen mensen zich nog aanmelden voor komende week?

“Ja, dat kan nog. Daar voor kan men terecht op deze website. De zomercursus is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 75 euro.”

