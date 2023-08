Zomerpret weer terug in Stadspark: “Ik ben wel een mooi-weer-speler”

Het is hartje zomer, maar Groningen was vooral koel en nat de afgelopen weken. Vandaag scheen eindelijk de zon weer met temperaturen die opliepen tot 28 graden. Genoeg reden om het Stadspark in te trekken.

Op één van de vele grasvelden ligt een dame haar lichaam te bruinen, terwijl ze een boek leest. “Ik had een vrije dag, dus ik dacht: ‘Ik ga lekker naar het Stadspark, in de zon liggen.’ De afgelopen weken was het weer echt ellendig, dus dit is heerlijk.” De Groningse is drie maanden op reis geweest en hoopte bij terugkomst in Nederland zomerse temperaturen aan te treffen. “Toen was het opeens heel herfstachtig. Ik mag natuurlijk niet klagen, maar ik vond het wel jammer.”

Een paar meter verder zit een man op een bankje. Hij vertelt weinig van het herfstachtige weer te hebben meegekregen: “Dit jaar was het bijna altijd mooi weer. Het was gewoon mooi.” De man komt eenmaal per week naar het Stadspark: “Ik kom hier graag om te zitten en van de zingende vogels te genieten. Het is groen en er zijn mooie bloemen.”

Naast de vele wandelaars en hardlopers, wordt het park drukbezocht door fietsers. “Wij zijn hier omdat het mooi weer is”, vertelt een stel uit Zuidland, nabij Rotterdam. “En omdat we nog nooit in Groningen zijn geweest”, voegt de man van het koppel eraan toe. Gekleed in een palmbomen shirt en met een strohoed op zijn hoofd, stapt hij weer op de fiets. Het toeristische stel maakt vandaag een uitstapje naar het centrum.

Maar voor vertier kun je ook in het park zelf terecht. Een sportief geklede man werpt een disc in de richting van een basket. Als de disc niet in de basket, maar op de grond eindigt, verontschuldigt de man zich: “It wasn’t me.” Hij heeft duidelijk ook de zomer in zijn bol en begint spontaan Engels te praten. De Groninger vervolgt het gesprek in het Nederlands: “Ik ben wel een mooi-weer-speler.” Maar ook met minder goed weer is hij buiten te vinden. “Ik heb wel een doekje mee om de discs droog te maken, want als hij nat is vliegt hij anders.”

De hoge temperaturen zijn niet voor iedereen even prettig. Voor honden is het al snel te heet, legt een baasje uit. “Het wordt zo 27 graden. Dat is wel iets te warm, zeker voor hun”, zegt hij terwijl hij naar twee rennende honden wijst. “Door de warmte kunnen ze oververhit raken.” Vandaar dat de twee nu worden uitgelaten. En zelfs als het koeler is, zoeken de honden verkoeling in de wateren van het Stadspark.