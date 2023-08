Zoektocht naar kerstboom Grote Markt heeft nog geen ’topper opgeleverd: ‘Weet je er één of heb je er één, neem contact op!’

Foto: toerisme.groningen.nl

Het is hoogzomer en Kerst is voor de meeste mensen nog heel ver weg. Maar niet voor Louis van der Tuin, de man die jaarlijks namens de Groningen City Club zorgt voor de plaatsing van de nordmannspar op de Grote Markt. De zoektocht naar een geschikte boom is in volle gang en heeft tot nu toe nog geen ’topper’ opgeleverd.

“Inmiddels zijn er ongeveer acht bomen binnengekomen en bij twee ben ik al even wezen buurten”, vertelt Van der Tuin. “Er was nog geen boom bij waarvan ik zeg: die is geschikt. Dus als mensen nog een boom hebben staan, stuur ze vooral in.”

Van der Tuin voert de zoektocht dit jaar voor de tiende keer uit voor de Groningen City Club. Naast aangedragen bomen speurt Van der Tuin ook zelf naar geschikte exemplaren tijdens zijn ritten door Noord-Nederland: “Mensen weten inmiddels dat ik de man van de kerstboom ben, dus ik krijg ook regelmatig tips binnen over bomen die mensen tegenkomen. Maar ik houd ook zelf altijd mijn ogen open en soms bel ik zelfs wel eens spontaan bij mensen aan om naar een bepaalde boom te vragen.”

Een geschikte boom voor de komende kerstperiode laat echter nog op zich wachten. “We zoeken een boom die minimaal 17 meter of hoger is. Ook 25 meter is geen probleem. Het liefst heb ik een nordmannspar, maar andere denneboom mag ook. Daarnaast moet de boom rondom mooi vol zijn. Dat lukt het beste als de boom vrijstaand is gegroeid en niet tegen andere bomen aan heeft gestaan. Een goed voorbeeld is de boom van vorig jaar. Dat was écht een topper hoor, die boom uit Haren.”

Eind september en uiterlijk begin oktober moet Van der Tuin ‘zijn boom’ echt wel hebben gevonden: “Mensen moeten de tijd hebben om een kapvergunning aan te vragen. Dat duurt ongeveer een week of zes. Zonder zo’n vergunning kunnen we de boom niet kappen. Maar mensen hebben er ook voordeel van: normaal gesproken kost het kappen en verwijderen van zo’n grote boom een paar duizend euro. In samenwerking met Wagenborgen doen wij dat gratis. Dus mensen die van een boom af willen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat hij omwaait, zijn zelf maar een paar tientjes kwijt.”

Wie een geschikte boom heeft die de komende kerstperiode op de Grote Markt mag stralen met feestverlichting, kan contact opnemen met Van der Tuin via louis@kerstboomgcc.nl. Wie een bericht stuurt met naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en een paar foto’s van de boom, krijgt bericht van Van der Tuin als de boom geschikt lijkt: “Dan kom ik eerst zelf langs om de boom te bekijken. Als hij geschikt is, komt ook iemand van Wagenborgen langs om te kijken of we de boom goed kunnen kappen en vervoeren.”