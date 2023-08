Zo goed als droge vrijdag opmaat naar aangenaam (na)zomerweer

Foto Andor Heij. Van Starkenborghkanaal zomer avond

Het voelt misschien omgekeerd, maar op de eerste dag van de meteorologische herfst worden de (hoos)buien van de afgelopen dagen ingeruild voor aangenamer weer, met alleen in de tweede helft van vrijdag nog kans op een bui.

De laatste grote buien hebben de omgeving van Groningen donderdagavond verlaten. Vrijdagochtend begint dan ook droog en met zonnestralen tussen de wolken door. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 op de vrijdagmiddag, bij een zwakke wind uit het oosten. In de avond kan er nog een heel plaatselijk buitje vallen en in de nacht naar zaterdag is die kans nog wat groter.

Deze buienpluk is voorlopig de laatste regen die valt. Zaterdagochtend klaart het wat op en begint de zon weer tussen de wolken door te schijnen. De temperatuur loopt op tot 22 graden, bij zwakke tot matige wind die van het oosten naar het noorden draait. Zondag verandert er weinig: 22 graden, wolken en zonneschijn wisselen elkaar af en een zwak windje uit het westen.

Na het weekend blijft het aangenaam (na)zomerweer. De temperatuur doet er op sommige dagen nog een paar tikken bij op de thermometer, met onder meer op maandag 25 graden als kwikstand. De wind waait, met zwak tot matige kracht, overwegend uit het oosten en brengt geen regen onze kant op.