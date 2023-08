Zo gaat het nu met kat Nemo van de Vismarkt

Nemo bij de dierenarts

Dankzij de oproep op sociale media is kat Nemo weer veilig thuis. We hebben het over de kat die vaak te vinden is rondom de Vismarkt. Daar ligt hij vaak te chillen op een scooterzadel, in een etalageraam of op een bankje.

Op dinsdag 15 augustus verscheen de oproep op Instagram dat kat Nemo al een paar dagen niet gezien was en dat de baasjes hard naar hem op zoek zijn. Nu is Nemo weer terecht. Hilde Bolks, de eigenaar van Nemo, vroeg fans om geld te doneren om de zorgkosten van de kat te vergoeden. ‘Ik wil iedereen die heeft gedoneerd ontzettend bedanken. Ik heb nu een katten-spaarrekening, mocht er wat zijn.’

Verschillende soorten voer

Nemo vindt het voer dat hij altijd kreeg niet meer lekker. Daarom vraagt Hilde of er mensen zijn die wat van hun voer willen delen, zodat Nemo kan proeven. Het gaat nadrukkelijk om voer zonder granen, want daar kan Nemo niet tegen. Bij LiAtelier aan de Vismarkt kun je terecht, als je een zakje voer wilt delen. Zodra Nemo weer vrij rondloopt rondom de Vismarkt is het belangrijk dat hij niet gevoerd wordt. ‘Hij doet namelijk alsof hij nog niks gehad heeft’, vertelt Hilde. ‘Hij kwam net binnen en had zo’n honger en dorst, horen we vaak. Ik kijk dan op mijn klok en denk dan, hij is net vijf minuten weg en hij heeft hier flink gegeten.’ Met een kibbeling hoef je bij Nemo sowieso niet aan te komen ‘want Nemo houdt niet van frituur’.

Geschrokken

Voordat Nemo verdween, voelde hij zich niet lekker. ‘Het viel mij op dat hij een lege maag had en overgaf. Niet eten is gevaarlijk voor een kat. Toen ben ik letterlijk twee uur gaan zoeken.’ Dankzij de oproep op sociale media is Nemo gevonden en teruggebracht. ‘Ik had op diezelfde avond een spoeddierenarts gebeld om toch even zijn symptomen voor te leggen. Hij was versuft en hij liep ook ergens tegenaan. Dat is natuurlijk gevaarlijk in de binnenstad.’ De dierenarts denkt dat Nemo ergens van is geschrokken. Wat de oorzaak precies is geweest, blijft onbekend.

Hilde Bolks was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: