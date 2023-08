Zes jaar na de grote brand in Holland Casino

Bron: Danny Bolhuis

Het is zondag precies zes jaar geleden dat er een grote brand woedde in het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep. Inwoners werden op die zondagochtend wakker met het beeld van dikke, zwarte, rookwolken die vanuit de binnenstad omhoog kwamen.

De melding van de brand kwam rond 07.00 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen we arriveerden zagen we een klein kringeltje rook”, vertelt Arjan Mulder, die één van de brandweermannen was op de eerste auto die arriveerde. “Dat brandje hebben we zo uit, dacht ik.” Maar als hij zich even later omdraait is het kleine kringeltje rook veranderd in een enorme rookkolom. “We snapten er niks van. Dat een brand zo snel zo groot wordt, dat kan normaal gesproken helemaal niet.”

Ontruiming van een hotel

Brandweerlieden proberen eerst nog via een binnenaanval het vuur te blussen, maar moeten die poging al snel staken omdat het vuur razendsnel om zich heen grijpt. Een half uur later is duidelijk dat er maar weinig te redden valt. Dikke, zwarte, rookwolken komen uit het gebouw. De brandweer, die zich op dat moment richt op het bestrijden van de brand van buitenaf, krijgt hulp van collega’s uit Drenthe. Men weet te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. Uit voorzorg worden verschillende gebouwen, waaronder een hotel, ontruimd.

Brand kon zich snel uitbreiden

De brand is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan in een afgetimmerde koof bij een bar. In deze koof was apparatuur weggewerkt waarmee kassa’s werden aangestuurd en de verlichting bediend kon worden. Bij de koof was geen rookmelder aanwezig, waardoor de brand pas later werd ontdekt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de brand zich snel door het gebouw kon verplaatsen door middel van een systeem waarmee sigarettenrook werd afgezogen. Dit zorgde voor luchtcirculatie waardoor het snel ging, ondanks dat het gebouw beschikte over een brandcompartimentering.

Parkeergarage

In de dagen na de brand trekt het uitgebrande pand veel bekijks. Speciale aandacht is er wanneer de parkeergarage leeg wordt gehaald. Wanneer de brand uitbreekt staan er 29 auto’s in de zeven verdiepingen tellende parkeergarage. De klus duurt twee dagen. Een deel van de auto’s kan op eigen kracht de garage verlaten. De resterende auto’s, waarvan het bergingsbedrijf niet over de sleutels beschikt, worden met een rupsvoertuig uit de garage gehaald. De parkeergarage is door de brand onbeschadigd gebleven. Een aantal auto’s liep wel beschadigingen op. Zo waren op een busje de plastic elementen gesmolten door de hitte. Op een andere auto waren asbest-resten terechtgekomen.

Nieuwe locatie voor het casino

Tegenwoordig ligt de locatie aan het Gedempte Kattendiep er verlaten bij. Twee maanden na de brand werd het gebouw gesloopt. Holland Casino bevindt zich momenteel op een tijdelijke locatie aan de Roskildeweg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het casino op de oude plek terug zou keren, ook omdat de grond aan het Gedempte Kattendiep van het bedrijf is. Maar hier werd na lang soebatten een stokje voor gestoken. Op dit moment liggen er twee mogelijke locaties op tafel: of op het Europapark, of in de buurt van de A7 bij Hoogkerk. Laatstgenoemde locatie ligt officieel buiten de gemeente Groningen.

Holland Casino wil de locatie aan het Gedempte Kattendiep verkopen en werkt daarbij ook samen met de gemeente. Een handtekening wordt echter pas gezet wanneer er duidelijkheid is over een nieuwe locatie.