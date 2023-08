Zaterdag eerst buien, daarna wat zon. Vanaf zondagmiddag redelijk zomers en droog

Foto: Lubos Houska via Pixabay

Zaterdagochtend vallen er enkele buien, maar in de middag wordt het droog en breekt af en toe de zon door, aldus weerman Johan Kamphuis. Met zo’n 23 graden is het koeler dan vrijdag. Er staat een matige zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 4.

Zondag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er kan een enkel buitje vallen en het wordt 23 graden bij een matige zuidwestenwind, wederom kracht 3 tot 4.

Maandag wordt het met flink wat zon zo’n 25 graden. Het blijft droog en de zuidenwind is zwak of matig, kracht 2 tot 3. Dinsdag en woensdag wordt het 23 of 24 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met op dinsdag nog een kleine kans op een bui.

Kamphuis verwacht daarna een overgang naar zeer warm en zonnig zomerweer. Donderdag wordt het al 25 graden en vrijdag wellicht 27 graden. Volgend weekend komt een diepe zuidelijke stroming tot stand. Met heel veel zon kan het kwik oplopen naar 30 graden. Zondag wordt het onweersachtig, met temperaturen tussen 26 en 30 graden. Ook daarna blijft het zomers warm.