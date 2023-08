Woningen vol rook aan Helper Brink door brand in schuur

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bewoners van een aantal woningen aan de Helper Brink moesten vrijdagavond hun huis verlaten vanwege een brand. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.50 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Aanvankelijk werd gemeld dat het om een woningbrand ging, maar de oorzaak bleek een schuurtje te zijn, achter de woningen, dat in brand stond. “Door de brand was er rook in de woningen komen te staan”, vertelt Ten Cate. “Verschillende bewoners stonden op straat.” Een aantal bewoners is gecontroleerd door ambulanceverpleegkundigen, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Ten Cate: “Om de brand te blussen moesten door de brandweer sloopwerkzaamheden worden verricht. Na ongeveer een half uur was de situatie onder controle.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Nadat de woningen geventileerd waren, konden de bewoners weer terug naar hun huizen. Vanwege de brand was de straat enige tijd afgesloten.