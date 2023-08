Woningbrand door pannetje op het vuur snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groningse brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in de wijk Corpus den Hoorn. In een portiekwoning aan de Madame Curiestraat was brand uitgebroken. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 12.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het betrof een pannetje op het vuur”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Daarbij is er iets mis gegaan waardoor er brand in de woning ontstond. Wij waren snel aanwezig, en we konden de situatie snel onder controle brengen.” Nieuwsfotografen vertellen dat brandweerlieden het pannetje vanaf een balkon naar buiten hebben gegooid.

Volgens de brandweerwoordvoerder waren de bewoners thuis. “Zij hebben niks opgelopen. Een ambulance was niet nodig. Wel zijn ze in de buurt opgevangen.” Vanwege de brand komt stichting Salvage ter plaatse. Volgens de zegsman is er in de woning rookschade ontstaan.