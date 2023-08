Woningbrand aan Pioenstraat snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Pioenstraat heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 19.50 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen wij arriveerden zijn we direct op onderzoek uitgegaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Er bleek een pannetje op het vuur te staan. Wij hebben dit pannetje van het vuur gehaald, en hebben de woning vervolgens geventileerd.” Volgens de woordvoerder waren de bewoners niet thuis.

Over eventuele schade is niets bekend. “Wat ik weet is dat stichting Salvage niet naar de woning komt om de bewoners te ondersteunen. Dat komt omdat het om een woning gaat van een woningcorporatie, die hun eigen contracten hebben met schoonmaakbedrijven.”