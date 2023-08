‘Woensdag veel zon, aan het einde van de week 27 graden’

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen regelmatig zien. Op vrijdag kan het plaatselijk 27 graden worden.

Woensdag begint de dag met de kans op een lokale mistbank. Weldra komt de zon tevoorschijn, waarbij er zo nu en dan wat bewolking voorbij schuift. Het blijft droog, en bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen wordt het 21 of 22 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 13 graden komt te liggen.

Op donderdag overheerst de bewolking. Zo nu en dan laat de zon zich even zien. Het blijft droog en het wordt 21 of 22 graden. Op vrijdag is er meer ruimte voor de zon, hoewel er ook wat bewolking aanwezig blijft. Het wordt dan 26 of 27 graden. In de late avond is er kans op een regenbui.