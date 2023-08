‘Woensdag nog veel zon, later in de week buien en lagere temperaturen’

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een weeromslag lijkt aanstonds. Aan het einde van de week neemt de kans op buien toe, waarbij de temperatuur ook een flink stuk lager komt te liggen.

Woensdag begint de dag met bewolking, maar weldra komt de zon ook tevoorschijn. In de middag laat de zon zich vaker zien. Bij een zwakke wind, uit noordwestelijke richtingen, wordt het 24 of 25 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden. Donderdag begint de dag met de kans op een mistbank. In de ochtend is er veel ruimte voor de zon, in de middag neemt de bewolking toe, waarbij er ook een bui kan vallen. Daarbij is ook onweer mogelijk. Het wordt 25 of 26 graden.

Op vrijdag overheerst de bewolking, en is zo nu en dan de zon te zien. Verspreid over de dag is er de kans op een bui. Het wordt 21 of 22 graden. Op zaterdag zijn de veranderingen klein. Er is wat zon, maar ook bewolking, en regelmatig valt er een bui. Dan wordt het 19 of 20 graden.